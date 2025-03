EUA possuem responsabilidade por massacres de mulheres e crianças em Gaza, diz Hamas

O Hamas afirmou, em comunicado, que os Estados Unidos têm "plena responsabilidade" pelos ataques israelenses na Faixa de Gaza realizados na madrugada desta terça-feira, 18. Segundo o grupo, "a admissão do governo americano de que foi previamente informado sobre a agressão de Israel confirma sua parceria direta no genocídio contra nosso povo".

A nota do Hamas acrescenta: "Este reconhecimento revela, mais uma vez, a cumplicidade e o escancarado viés dos EUA em favor da ocupação de Israel, desmascarando a falsidade de suas alegações sobre o compromisso com a trégua." O grupo destaca que, com o apoio político e militar "irrestrito" ao governo do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, "Washington assume plena responsabilidade pelos massacres e pela morte de mulheres e crianças em Gaza". O Hamas pede ação internacional "urgente".

Nesta segunda-feira, 17, o grupo alertou que a nova ofensiva de Israel contra Gaza viola o acordo de cessar-fogo e coloca em risco os reféns e prisioneiros de ambos os lados do conflito.