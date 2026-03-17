Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

EUA não precisam 'de ninguém' para reabrir Ormuz, diz Trump após países da Otan negarem ajuda

"Falando como presidente dos EUA, de longe o país mais poderoso do mundo, NÃO PRECISAMOS DA AJUDA DE NINGUÉM", afirmou.

Estadão Conteúdo
fonte

Donald Trump. (Flickr/Official White House/Harrison Koeppel)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 17, que os EUA são "o país mais poderoso do mundo" e não precisam "da ajuda de ninguém", após membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) se recusarem a auxiliar na segurança do Estreito de Ormuz, bloqueado pelo Irã após o início dos ataques americanos-israelenses em Teerã.

Em publicação na Truth Social, Trump disse que os EUA foram informados pela maioria de seus "aliados" da Otan de que não querem se envolver na operação militar no Irã.

"Não me surpreende essa atitude, pois sempre considerei a Otan, onde gastamos centenas de bilhões de dólares por ano protegendo esses mesmos países, uma via de mão única: nós os protegemos, mas eles não fazem nada por nós, especialmente em um momento de necessidade", escreveu.

"Devido ao sucesso militar que alcançamos, não 'precisamos' nem desejamos mais a ajuda dos países da Otan - NUNCA PRECISAMOS", afirmou. "O mesmo se aplica ao Japão, à Austrália ou à Coreia do Sul", escreveu.

"Aliás, falando como presidente dos EUA, de longe o país mais poderoso do mundo, NÃO PRECISAMOS DA AJUDA DE NINGUÉM", acrescentou.

Pouco depois, o republicano voltou a comentar o caso e classificou a decisão da Otan como um "erro muito tolo". "Quando dizem que o Irã era uma ameaça, mas que não vão ajudar, acho que estão sendo muito tolos", disse Trump a repórteres ao receber o primeiro-ministro da Irlanda, Micheál Martin, no Salão Oval.

Ele também afirmou que a decisão é "decepcionante" e ruim para a "parceria". "Não precisamos deles, mas eles deveriam estar lá".

O presidente também disse que o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, cometeu "um grande erro" ao rejeitar seu pedido de ajuda para reabrir o Estreito de Ormuz.

"Ele não demonstrou nenhum apoio e acho que isso é um grande erro", disse Trump. "Estou decepcionado com Keir. Gosto dele, acho que ele é um bom homem, mas estou decepcionado", declarou.

No domingo, 15, Trump já havia dito que a Otan enfrentaria um futuro "muito ruim" se não ajudasse os EUA a reabrir o Estreito de Ormuz.

Em entrevista ao jornal Financial Times, Trump afirmou que, assim como os EUA prestaram auxílio à Ucrânia na guerra contra a Rússia, esperava que a Europa colaborasse na questão da via marítima, cujo bloqueio provocou uma disparada nos preços da energia em todo o mundo.

"Se não houver resposta, ou se a resposta for negativa, acredito que isso será muito ruim para o futuro da Otan", disse.

O Irã bloqueou o Estreito de Ormuz em 28 de fevereiro, após a morte do líder supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei. A ofensiva, realizada pelos EUA em conjunto com Israel, ocorreu após semanas de ameaças de Trump, que pressionava por um acordo sobre o programa nuclear de Teerã.

A rota marítima no Oriente Médio tem cerca de 33 quilômetros de largura e é a única saída do Golfo Pérsico para o mar aberto. Considerada uma das principais vias de escoamento de petróleo do mundo, por ela passa cerca de 20% do fluxo global da commodity.

Na esteira da guerra, o preço do petróleo chegou a ultrapassar US$ 100 por barril pela primeira vez em mais de três anos e meio.

*Com informações da Associated Press.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/ISRAEL/IRÃ/GUERRA/TRUMP/OTAN/ORMUZ
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

GUERRA

'Otan está cometendo um erro grave ao não ajudar os EUA', diz Trump

Sobre Cuba, o republicano comentou que o país caribenho está conversando com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, e que "faremos algo muito em breve".

17.03.26 13h53

BALANÇO

Dados de tráfego marinho mostram que 15 navios transitaram pelo Estreito de Ormuz em 3 dias

A plataforma não informou os números esperados de tráfego no Estreito de Ormuz sob condições normais

17.03.26 13h43

MUNDO

EUA: Hassett diz que guerra com Irã acabará em algumas semanas e endossa encontro Trump-Xi

Hassett afirmou que o Irã não está prejudicando a economia americana, que se encontra em "boa saúde"

17.03.26 9h48

Cabul: Afeganistão acusa Paquistão por bombardeio que matou quase 400 pessoas em centro médico

17.03.26 9h02

MAIS LIDAS EM MUNDO

MISTÉRIO

Atriz é encontrada morta após sair para encontrar amiga do ensino médio; entenda o caso

Magdalena Majtyka ficou desaparecida durante três dias e foi encontrada em uma floresta

12.03.26 14h43

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

ACIDENTE FATAL

Jovem que estava com medo de descer em tobogã morre após ser arremessada na curva do brinquedo

Yuris García caiu de uma altura de 4,5 metros em um parque de diversões da Colômbia

09.03.26 15h51

CONDENAÇÃO

Babá é condenada pela justiça após abusar de criança e deixá-la durante 21 horas sem comida em casa

A jovem era considerada uma pessoa de confiança pela família

16.03.26 12h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda