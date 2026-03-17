EUA não precisam 'de ninguém' para reabrir Ormuz, diz Trump após países da Otan negarem ajuda

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 17, que os EUA são "o país mais poderoso do mundo" e não precisam "da ajuda de ninguém", após membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) se recusarem a auxiliar na segurança do Estreito de Ormuz, bloqueado pelo Irã após o início dos ataques americanos-israelenses em Teerã.

Em publicação na Truth Social, Trump disse que os EUA foram informados pela maioria de seus "aliados" da Otan de que não querem se envolver na operação militar no Irã.

"Não me surpreende essa atitude, pois sempre considerei a Otan, onde gastamos centenas de bilhões de dólares por ano protegendo esses mesmos países, uma via de mão única: nós os protegemos, mas eles não fazem nada por nós, especialmente em um momento de necessidade", escreveu.

"Devido ao sucesso militar que alcançamos, não 'precisamos' nem desejamos mais a ajuda dos países da Otan - NUNCA PRECISAMOS", afirmou. "O mesmo se aplica ao Japão, à Austrália ou à Coreia do Sul", escreveu.

"Aliás, falando como presidente dos EUA, de longe o país mais poderoso do mundo, NÃO PRECISAMOS DA AJUDA DE NINGUÉM", acrescentou.

Pouco depois, o republicano voltou a comentar o caso e classificou a decisão da Otan como um "erro muito tolo". "Quando dizem que o Irã era uma ameaça, mas que não vão ajudar, acho que estão sendo muito tolos", disse Trump a repórteres ao receber o primeiro-ministro da Irlanda, Micheál Martin, no Salão Oval.

Ele também afirmou que a decisão é "decepcionante" e ruim para a "parceria". "Não precisamos deles, mas eles deveriam estar lá".

O presidente também disse que o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, cometeu "um grande erro" ao rejeitar seu pedido de ajuda para reabrir o Estreito de Ormuz.

"Ele não demonstrou nenhum apoio e acho que isso é um grande erro", disse Trump. "Estou decepcionado com Keir. Gosto dele, acho que ele é um bom homem, mas estou decepcionado", declarou.

No domingo, 15, Trump já havia dito que a Otan enfrentaria um futuro "muito ruim" se não ajudasse os EUA a reabrir o Estreito de Ormuz.

Em entrevista ao jornal Financial Times, Trump afirmou que, assim como os EUA prestaram auxílio à Ucrânia na guerra contra a Rússia, esperava que a Europa colaborasse na questão da via marítima, cujo bloqueio provocou uma disparada nos preços da energia em todo o mundo.

"Se não houver resposta, ou se a resposta for negativa, acredito que isso será muito ruim para o futuro da Otan", disse.

O Irã bloqueou o Estreito de Ormuz em 28 de fevereiro, após a morte do líder supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei. A ofensiva, realizada pelos EUA em conjunto com Israel, ocorreu após semanas de ameaças de Trump, que pressionava por um acordo sobre o programa nuclear de Teerã.

A rota marítima no Oriente Médio tem cerca de 33 quilômetros de largura e é a única saída do Golfo Pérsico para o mar aberto. Considerada uma das principais vias de escoamento de petróleo do mundo, por ela passa cerca de 20% do fluxo global da commodity.

Na esteira da guerra, o preço do petróleo chegou a ultrapassar US$ 100 por barril pela primeira vez em mais de três anos e meio.

*Com informações da Associated Press.