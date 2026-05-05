EUA dizem ter alcançado entendimento com México para retomar acordo de transporte aéreo

O secretário de Transportes dos EUA, Sean P. Duffy, afirmou nesta terça-feira (5) que Washington e o governo do México chegaram a um entendimento para que o país vizinho aos EUA volte a cumprir o Acordo de Transporte Aéreo EUA-México, de 2015, após várias rodadas de consultas bilaterais.

Segundo Duffy, o México concordou em se adequar e interromper práticas consideradas "anticoncorrenciais", mas as restrições americanas às companhias mexicanas permanecerão até que as promessas sejam implementadas.

De acordo com o Departamento de Transportes, o México estaria em descumprimento desde 2022, quando retirou slots de companhias dos EUA e obrigou empresas cargueiras americanas a transferirem suas operações.

Em resposta, os EUA reduziram 13 rotas de transportadoras mexicanas para o mercado americano, congelaram a expansão de serviços combinados entre os dois países via aeroporto Benito Juárez e proibiram companhias mexicanas de transportar carga no porão entre os dois países.