EUA: mortes pelo novo coronavírus chegam ao seu maior número em um dia

Nesta quarta-feira (2), os Estados Unidos chegaram ao número mais alto já registrado de internados pela covid-19, além de uma quantidade inédita de mortes em um só dia. Os hospitalizados por causa da doença passaram dos 100 mil pela primeira vez desde o início da pandemia, segundo o Covid Tracking Project. Monitoramento da Universidade Johns Hopkins mostra, ainda, que os mortos chegaram a 3.157 no mesmo dia, uma marca também sem precedentes.

"Existem, atualmente, 100.226 pessoas com a covid-19 e hospitalizadas nos Estados Unidos, é a primeira vez que as hospitalizações ultrapassam 100 mil", anunciou o Covid Tracking Project no Twitter. As autoridades dos Estados Unidos temem que a situação piore, já que mais de 150 mil pessoas testam positivo diariamente para o vírus no país.

Hoje, os Estados Unidos são o país com o maior número de infectados e mortos pela covid-19. Foram 273, 8 mil mortes desde o início da pandemia até a manhã desta quinta-feira (3), segundo dados coletados pela Johns Hopkins. O total de casos registrados é de quase 14 milhões.

O Brasil é o segundo país com mais mortes. Foram 174,5 mil até a noite desta quarta-feira (2), de acordo com o consórcio de veículos de imprensa. Em casos confirmados, o Brasil fica em terceiro lugar, atrás de EUA e Índia. Desde o começo da pandemia, 6,4 milhões de pessoas tiveram o novo coronavírus no Brasil, também segundo dados da noite de quarta. Na Índia, foram registrados 9,5 milhões de casos.

No país norte-americano, deve haver um aumento das infecções após as celebrações do Dia de Ação de Graças, marcadas pelo deslocamento de milhões de pessoas que devem viajar.

Só na Califórnia, mais de 20 mil casos de covid-19 foram registrados nesta quarta, tornando-o o Estado do país com o maior número de casos em um dia desde o início da pandemia, de acordo com o Covid Tracking Project.