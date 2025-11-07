EUA matam três em novo ataque contra barco no Mar do Caribe

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, anunciou, nesta sexta-feira, 7, que o país realizou mais um ataque contra uma embarcação que transportava drogas no Mar do Caribe; três homens morreram durante a investida. "Os ataques continuarão até que o envenenamento do povo americano cesse", alertou o secretário.

Esse é o 17º ataque anunciado na ofensiva que começou no início de setembro. Agora, o número total de mortos durante a operação, tanto no Mar do Caribe quanto no Pacífico, sobe para 70. A operação foi realizada em águas internacionais no Pacífico Oriental. Nenhum militar americano ficou ferido durante a ação.

O vídeo do bombardeio mostra a pequena embarcação pegando fogo logo após ser atingida. "A todos os narcoterroristas que ameaçam nossa pátria: se quiserem continuar vivos, parem de traficar drogas. Se continuarem traficando drogas mortais, nós os mataremos", escreveu Hegseth em uma publicação no X (antigo Twitter).