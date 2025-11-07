Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

EUA matam três em novo ataque contra barco no Mar do Caribe

Estadão Conteúdo

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, anunciou, nesta sexta-feira, 7, que o país realizou mais um ataque contra uma embarcação que transportava drogas no Mar do Caribe; três homens morreram durante a investida. "Os ataques continuarão até que o envenenamento do povo americano cesse", alertou o secretário.

Esse é o 17º ataque anunciado na ofensiva que começou no início de setembro. Agora, o número total de mortos durante a operação, tanto no Mar do Caribe quanto no Pacífico, sobe para 70. A operação foi realizada em águas internacionais no Pacífico Oriental. Nenhum militar americano ficou ferido durante a ação.

O vídeo do bombardeio mostra a pequena embarcação pegando fogo logo após ser atingida. "A todos os narcoterroristas que ameaçam nossa pátria: se quiserem continuar vivos, parem de traficar drogas. Se continuarem traficando drogas mortais, nós os mataremos", escreveu Hegseth em uma publicação no X (antigo Twitter).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/MAR DO CARIBE/ATAQUE/EMBARCAÇÃO
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Redução nas operações aéreas nos EUA provocada pelo 'shutdown' começa nesta sexta

07.11.25 7h37

EUA matam três em novo ataque contra barco no Mar do Caribe

07.11.25 7h33

Trump confirma adesão do Casaquistão aos Acordos de Abraão para normalizar relações com Israel

06.11.25 21h53

Jatos de Israel atacam cidades no sul do Líbano, escalando ações quase diárias

06.11.25 13h43

MAIS LIDAS EM MUNDO

reviravolta

Jovem acorda de coma, acusa namorada de causar acidente e morre dias depois

Daniel Waterman, de 22 anos, afirmou que a companheira teria provocado o acidente que o faria morrer

31.10.25 17h11

BRASIL

VÍDEO: Atrizes pornôs são presas por ‘atentado ao pudor’ após nudez em sacadas

Os envolvidos na produção do conteúdo foram enquadrados pela Lei de Decência Pública dos Emirados Árabes

04.11.25 11h22

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

tristeza

Jovem entra em coma e morre após 'desafio' de bebida

Vítima de 22 anos passou cinco dias em coma alcoólico irreversível

03.11.25 16h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda