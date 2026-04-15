EUA-Irã: mediadores avançam para prolongar cessar-fogo, mas Trump não quer extensão de trégua

Autoridades que mediam o conflito entre Estados Unidos e Irã avançaram nas negociações. O objetivo é estender o cessar-fogo entre os dois países. Contudo, o presidente Donald Trump afirmou não considerar a prorrogação da trégua como necessária.

Essa postura evidenciou um descompasso entre os esforços diplomáticos e a posição da Casa Branca. O prazo final para a trégua se aproxima, em 22 de abril.

Fontes ligadas à Associated Press indicam um acordo em princípio. Washington e Teerã estariam dispostos a prolongar a pausa nas hostilidades. Isso abriria espaço para novas tratativas diplomáticas.

Pontos chave das negociações EUA-Irã

Mediadores atuam para destravar três pontos centrais. Estes impediram avanços nas conversas diretas realizadas no fim de semana. São eles: o programa nuclear iraniano, o controle do Estreito de Ormuz e as compensações por danos de guerra.

Apesar do progresso diplomático, Trump indicou não ver necessidade de estender o cessar-fogo. Em entrevista à ABC News, ele afirmou não estar pensando em prolongar a trégua. Para ele, isso 'não será necessário'.

A visão de Trump sobre o conflito

Trump declarou que haverá 'dois dias incríveis pela frente'. Ele acrescentou que o conflito 'pode terminar de qualquer forma', embora um acordo seja preferível. Segundo o presidente, os 'radicais' no Irã foram eliminados, e o país teria um regime diferente agora.

O presidente também afirmou que, sem sua liderança, 'o mundo estaria em pedaços'.

A divergência entre as negociações e a Casa Branca ocorre em meio a tensões persistentes na região. O bloqueio americano a portos iranianos e ameaças de retaliação de Teerã são fatores de risco. Ambos colocam em risco a continuidade da trégua atual.