EUA expulsam 12 diplomatas russos por suspeita de espionagem

Doze membros da missão diplomática russa na ONU foram expulsos pelos Estados Unidos na última segunda-feira, 29, sob suspeita de espionagem. Os diplomatas têm até o dia 7 de março para deixar os EUA. As informações são da AFP.



Em reunião do Conselho de Segurança, o embaixador adjunto dos EUA na ONU, Richard Mills, disse que a expulsão desses diplomatas se deve a "atividades que não correspondem à posição deles". Já a porta-voz da missão americana descreveu os diplomatas como "agentes de inteligência que se envolveram em atividades de espionagem".



O embaixador da Rússia na ONU, Vassily Nebenzia, lamentou a decisão americana e disse que a atitude era uma "demonstração de desrespeito grosseiro ao acordo do país anfitrião ao seu compromisso dentro da estrutura de suas obrigações tanto sob a Carta da ONU quanto no acordo do país anfitrião e na Convenção de Viena". Para o embaixador da Rússia em Washington, a expulsão dos diplomatas foi uma "ação hostil".