O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

EUA e União Europeia planejam debater novas sanções contra a Rússia

Estadão Conteúdo

Um grupo de representantes europeus, liderados pelo encarregado das sanções da União Europeia, David OSullivan, visitará o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos na segunda-feira, 8, para discutir várias formas de pressão econômica sobre a Rússia, incluindo novas sanções. A reunião ocorre em um contexto de frustração crescente do presidente dos EUA, Donald Trump, com sua incapacidade de terminar a guerra de 3 anos e meio na Ucrânia, iniciada com a invasão por Moscou.

Apesar de uma cúpula recente com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, no Alasca, Trump não conseguiu obter um acordo para negociações diretas entre Putin e o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Trump também exigiu que líderes europeus parem de comprar petróleo russo e enfatizou a necessidade de exercer pressão econômica sobre a China por financiar indiretamente a guerra da Rússia.

Enquanto isso, líderes europeus se comprometeram a considerar o envio de uma força de paz para a Ucrânia, uma ação que Moscou considera inaceitável. Putin afirmou que qualquer tropa estrangeira enviada à Ucrânia, enquanto a invasão russa estiver em andamento, seria considerada um "alvo legítimo". Fonte: Associated Press

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

