EUA e Irã dão informações divergentes sobre operação de resgate de piloto americano

Os Estados Unidos e o Irã apresentaram, neste domingo, 5, versões divergentes sobre o resgate de um aviador do caça americano abatido na última sexta-feira. Enquanto o exército do Irã afirmou que a operação dos EUA "fracassou completamente", o presidente americano Donald Trump assegurou que o oficial foi resgatado "são e salvo". De acordo com a agência de notícias AP, a própria CIA (Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos) lançou uma campanha de desinformação sobre o resgate para conseguir retirar o americano do Irã.

O porta-voz do comando militar central iraniano, Ebrahim Zolfaghari, declarou que "a suposta operação de resgate do Exército dos Estados Unidos, planejada como uma missão de engano e fuga em um aeroporto abandonado no sul de Isfahan, sob o pretexto de recuperar o piloto de um avião abatido, foi completamente frustrada."

Em uma mensagem em vídeo divulgada pela televisão estatal, ele afirmou que "dois aviões de transporte militar C-130 e dois helicópteros Black Hawk foram destruídos" durante a operação. Acrescentou que Trump continua com sua "retórica vazia e distração, embora a realidade no terreno demonstre a posição superior das poderosas forças armadas do Irã".

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A mídia estatal divulgou imagens de destroços carbonizados espalhados em uma área desértica, de onde ainda saía fumaça. A agência de notícias Tasnim informou, por sua vez, que os ataques realizados durante a operação de resgate causaram cinco mortos no sudoeste do Irã.

O caça-bombardeiro F-15E havia caído no sudoeste do Irã na sexta-feira, e seus dois ocupantes haviam se ejetado em pleno voo.

A versão dos Estados Unidos, por sua vez, é a de que o resgate foi bem-sucedido. Trump escreveu, em sua plataforma Truth Social, que "esta é a primeira vez na memória militar que dois pilotos americanos foram resgatados, separadamente, em território inimigo profundo".

Segundo reportagem da AP, os dois pilotos foram resgatados em momentos diferentes, e a CIA tentou despistar o governo iraniano antes de o segundo tripulante ser encontrado. Para isso, a agência de inteligência americana espalhou a informação falsa de que esse americano já havia sido resgatado antes mesmo de ele ser localizado.

A agência de notícias diz que os socorristas enfrentaram grandes obstáculos, incluindo dois helicópteros Black Hawk sob fogo e problemas com dois aviões de transporte que forçaram os militares dos EUA a destruí-los.

Uma pessoa familiarizada com a situação disse à AP, sob condição de anonimato, que os dois helicópteros conseguiram alcançar espaço aéreo seguro, embora não esteja claro se pousaram ou se houve feridos entre os tripulantes.

A televisão estatal do Irã, no entanto, exibiu neste domingo um vídeo mostrando o que alegou serem partes de uma aeronave americana abatida pelas forças iranianas, além de uma imagem de uma espessa fumaça negra se elevando. A emissora afirmou que o Irã derrubou as aeronaves que faziam parte da operação de resgate.

*Com agências internacionais.