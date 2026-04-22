EUA: aprovação à política econômica de Trump cai, mostra pesquisa da AP-NORC

A aprovação do presidente dos EUA, Donald Trump, em relação à economia caiu no último mês, à medida que a guerra com o Irã eleva os preços, segundo uma nova pesquisa da Associated Press-NORC, com até mesmo os republicanos mostrando menos confiança em sua liderança.

Os resultados mostram um presidente que está lutando com promessas não cumpridas de domar a inflação e testando a paciência dos americanos com um conflito no Oriente Médio que se prolongou mais do que o esperado.

A aprovação de Trump na economia caiu 38% em março para 30% em abril. Uma parcela igualmente baixa de adultos nos EUA, 32%, aprova a liderança do presidente em relação ao Irã, o que não mudou desde o mês passado.

Cerca de 2 em cada 10 independentes aprovam o desempenho de Trump na economia na nova pesquisa, uma ligeira baixa em relação a cerca de 3 em cada 10 em março. Já 62% do republicanos têm uma visão positiva da forma como Trump está lidando com a economia, mas essa parcela também caiu em relação aos 74% da pesquisa passada.

A imigração, outra questão emblemática de Trump, é um ponto relativamente positivo para o presidente. Cerca de 4 em cada 10 adultos nos EUA aprovam seu desempenho nessa questão.

As taxas de Trump estão em linha com a menor taxa de aprovação de seu antecessor, Joe Biden, nas pesquisas da AP-NORC de julho de 2022, após a inflação atingir o maior nível em quatro décadas.

A pesquisa da AP-NORC foi realizada de 16 a 20 de abril, período durante o qual o Estreito de Ormuz foi reaberto pelo Irã e depois fechado novamente, um exemplo da volatilidade que caracteriza o conflito. Ela foi realizada com 2.596 adultos e usou uma amostra retirada do AmeriSpeak Panel, sistema de probabilidade que é projetado para ser representativo da população dos EUA. A margem de erro é de 2,6 pontos porcentuais, para mais ou para menos.

*Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, Sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.