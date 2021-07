Estudo aponta que Coronavac tem eficácia de 83,5% contra a covid-19

Um novo estudo de fase 3 da Coronavac, imunizante contra a covid-19 desenvolvido pelo laboratório chinês Sinovac, realizado na Turquia, aponta eficácia de 83,5%. Os dados indicam que a vacina, produzida no Brasil pelo Instituto Butantan, é segura e induz uma resposta robusta de anticorpos. As informações são do Extra.

Entretanto, em dezembro do ano passado, pesquisadores também da fase 3 do teste anunciaram que os primeiros dados coletados indicavam que a eficácia da vacina seria de 91,25% e a expectativa era de que o número aumentasse com o avançar da análise.

Entre 14 de setembro de 2020 e 5 de janeiro de 2021, 10.218 adultos de 18 a 59 anos foram aleatoriamente escolhidos para receber duas doses da vacina Coronavac (6.650) ou placebo (3.568). O ensaio foi realizado em 24 centros na Turquia. A idade média dos participantes era de 45 anos e 58% dos voluntários eram do sexo masculino.

No total, 150 casos de covid-19 foram confirmados por exame PCR após um acompanhamento médio de 43 dias. A partir de 14 dias após a segunda dose, foram confirmados 9 casos da doença em pessoas que receberam a vacina e 32 casos no grupo placebo. Após a análise, os autores estimam que isso seja equivalente a uma eficácia de vacina de 83,5%.

A CoronaVac foi a primeira vacina contra a covid-19 a ser aplicada no Brasil e, hoje, corresponde a 42,6% das doses utilizadas no território brasileiro. Seu esquema vacinal é de duas doses, com intervalo de 14 a 28 dias entre elas.