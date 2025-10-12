Estônia bloqueia acesso a estrada devido à presença de tropas russas

A Estônia fechou temporariamente o acesso de seus cidadãos a uma estrada que passa por um trecho de território russo. A medida ocorreu após o ministro do Interior relatar a presença de um grupo de soldados russos no local, de acordo com a emissora pública da Estônia.

A agência de fronteira da Estônia disse que o fechamento da estrada - na área da Bota Saatse, no sudeste da Estônia - é necessário para garantir a segurança das pessoas na Estônia e prevenir possíveis incidentes.

A Bota Saatse é uma pequena área em formato de bota de território russo que se estende para dentro da Estônia. Estonianos e outros cidadãos podem dirigir por essa área sem permissão, mas não é permitido parar.

A mídia estoniana relatou que a unidade russa era composta por cerca de dez homens. Embora patrulhas russas de fronteira sejam comuns na área, é incomum que eles permaneçam no meio da estrada usada também por estonianos, segundo relatos.

Fonte: Associated Press