Estado Islâmico mata 14 combatentes pró-governo na Síria durante ataque a ônibus militar

Pelo menos 14 combatentes pró-governo na Síria foram mortos em um ataque do grupo terrorista Estado Islâmico (EI) a um ônibus militar no deserto de Palmyra. Outros combatentes pró-governo ficaram feridos. A informação foi divulgada nesta terça-feira (9), pelo Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH). Neste mês de janeiro, outro ataque do EI, realizado no dia 1º, contra postos militares no deserto oriental, matou nove soldados do país e membros de milícias.

Em junho de 2014, o grupo extremista estabeleceu um califado autoproclamado em uma vasta região que abrange o Iraque e a Síria, mas os terroristas foram derrotados cinco anos depois por uma coalizão internacional, liderada pelos Estados Unidos. As Forças Democráticas Sírias (FDS), dominadas pelos curdos, tomaram o último reduto do EI, Bagouz (leste da Síria), em março de 2019.

Alguns membros do grupo terrorista recuaram para o deserto e é principalmente dessa região que o EI tem intensificado seus ataques contra as tropas do governo da Síria.