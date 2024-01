Ataque do Estado Islâmico mata cinco pessoas em Cabul, no Afeganistão

Um ataque a um ônibus em um bairro xiita de Cabul, capital do Afeganistão, de maioria sunita, deixou cinco pessoas mortas e 15 feridas. A explosão ocorreu no sábado (6), mas o número atualizado de vítimas consta em um relatório divulgado neste domingo (7), pela polícia local. Segundo Khalid Zadran, porta-voz da polícia, o atentado ocorreu em um bairro de Dasht-e-Barchi, um enclave da comunidade muçulmana xiita Hazara, historicamente oprimida.

A organização jihadista Estado Islâmico (EI) assumiu a autoria do ataque. Em novembro, outra explosão de um ônibus em Dasht-e-Barchi, também reivindicada pelo EI, matou sete pessoas. O grupo terrorista considera os xiitas como hereges.

Desde que os talibãs retornaram ao poder no Afeganistão, em agosto de 2021 e depuseram o governo anterior, apoiado pelos EUA, houve uma redução nos ataques dentro do país. Mas grupos armados, entre eles um ramo regional do EI, continuam realizando atentados.