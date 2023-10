Terremoto de 6,3 de magnitude atinge o Afeganistão

Um terremoto de magnitude 6,3 foi registrado na madrugada desta quarta-feira (11), no Afeganistão. O novo tremor aconteceu na região oeste do país, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Outro terremoto de mesma intensidade já havia atingido a região no sábado (7). De acordo com a administração do Talibã, 2.500 pessoas morreram e ao menos 9 mil ficaram feridas. As informações são da Reuters.

O abalo sísmico foi registrado 29 km ao norte da cidade de Herat, onde moram mais de 500 mil pessoas, segundo a agência de notícias AFP. Ainda não há relatos de novas vítimas. Enquanto isso, equipes de resgate continuam as buscas por sobreviventes do terremoto do último fim de semana.

A ONU (Organização das Nações Unidas) acredita que o fenômeno afetou mais de 12.000 pessoas.