Estado de conservação de cadáver de santa morta há 450 anos supreende após exumação

A Diocese de Ávila, na Espanha, anunciou no fim de agosto a recente abertura do túmulo Santa Teresa de Jesus, também conhecida como Santa Teresa de Ávila, falecida há quase 450 anos. O que gerou grande surpresa aos que viram os restos mortais da freira carmelita descalça foi o bom estado de conservação do cadáver.

Segundo a diocese, o corpo da santa “permaneceu incorrupto desde 1582". Na fé católica, isso se trata de um corpo humano que não se decompõe após a morte, sem que tenha sido embalsamado.

VEJA MAIS

A diocese explicou que a exumação de Teresa de Ávila ocorreu como parte do reconhecimento canônico dos restos mortais da santa, autorizado pelo papa Francisco através do Dicastério para o Vaticano.

corpo santa teresa de ávila, 1914 Corpo de Santa Teresa de Ávila, exumado em 1914 — Foto: Reprodução/Facebook Corpo de Santa Teresa de Ávila, exumado em 1914 — Foto: Reprodução/Facebook

Os carmelitas descalços consultaram as fotografias do cadáver da santa de 1914, ano em que o túmulo foi aberto pela primeira vez, para ver se a condição física do corpo de Teresa havia mudado. De acordo com o padre Marco Chiesa, os restos mortais da santa foram preservados notavelmente bem.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)