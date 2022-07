Esposa afirma que chulé do marido matou um sapo: 'sufocado'

Uma mulher não tem dúvidas de que o chulé do marido é tão brutal que levou a óbito um sapo. Quando Gemma Tyson recolheu o tênis do companheiro, Ben Tyson, em um sábado de manhã, percebeu que um anfíbio jazia morto ali. As informações são do The Mirror.

Uma imagem estranha mostra o sapo deitado de costas com uma pata sobre a garganta “como se tivesse sido sufocado”. Para a mulher não há dúvidas da causa da morte. O bichinho entrou ali e foi abatido pelo mau cheiro.

Mãe de três filhos, Gemma compartilhou a suspeita no Facebook, onde mais de 3 mil pessoas curtiram seu post acusando o mecânico fedorento de “matar” a criatura.

Acusado se defende

Mas Brian se defendeu das acusações de que seus pés cheiram mal, dizendo que o fedor é de um de seus quatro gatos de Bengala, os prováveis autores do trote.

No entanto, a esposa não acredita, e avisa que terá que começar a borrifar perfume nos tênis ou trancá-los à noite para evitar que outros animais morram.

Gemma, de Cheddar, Somerset (Reio Unido), disse: "O sapo parece ter desmaiado por causa do cheiro. Como se tivesse sido sufocado. Sua pose é bastante dramática.”

Ela afirma que o marido continua usando as mesmas meias se elas lhes parecem adequadas, “mas a versão dele do que é adequado para usar é muito diferente da minha”.