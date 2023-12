Escritora de livro de ficção cria contas falsas em site para dar avaliação negativa a concorrentes

A escritora de livro de ficção, a americana Cait Corrain, autora de "Crown of Starlight", que seria lançado nos EUA em 2024, criou perfis falsos em um site, fez avaliações negativas de obras de autores concorrentes, foi descoberta, perdeu contratos, foi confrontada e se desculpou.

Nesta terça-feira (12), houve mais um episódio dessa 'novela real'. É que Cait Corrain publicou uma carta em seu perfil no X (ex-Twitter), admitindo que criou oito perfis falsos entre 2022 e novembro de 2023 no site Goodreads, em que os leitores postam resenhas de livros.

Ela contou que com os perfis, 'bombou' a avaliação do próprio livro e detonou na avaliação de vários autores estreantes, entre os quais, duas da mesma editora que ela, a americana Del Rey, do grupo Penguin.

A própria Cait Corrain avaliou os comentários dela variando "entre maldosos a abusivos". Foram leitores do próprio Goodreads que descobriram que Cait havia se passado por outra pessoa.

A descoberta da farsa

A desconfiança ocorreu quando leitores viram que havia críticas muito negativas de obras ainda não lançadas da mesma temática do livro de Cait. Confrontada, ela assumiu o gesto.

"Eu me culpo mais do que vocês jamais poderão imaginar. Não há nada que eu possa dizer que apague o que eu fiz com vocês", disse ela.

A autora disse estar lutando desde 2022 contra depressão severa, alcoolismo e abuso de substâncias e, ao trocar de medicamentos, teve um colapso mental.

Após a repercussão negativa, a empresa Del Rey, que era responsável pela publicação do livro de Cait, cancelou o lançamento, originalmente previsto para maio de 2024.

A agente literária que acompanhava a carreira de Cait, Rebecca Podos, disse que desfez a parceria com a autora.

Mesmo considerando ter sido um desequilíbrio e uma crise momentânea, a autora assumiu a responsabilidade "pela dor e o sofrimento que causou."

"Fiquei alguns dias fora das redes sociais para me sentir mais sóbria e ser completamente honesta com vocês e comigo mesma", afirmou.