Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Escândalo de corrupção implica irmã de Milei e atinge governo argentino

O Parlamento estuda abrir uma CPI para investigar as denúncias contra a irmã de Milei, o que aumentaria o desgaste político.

Estadão Conteúdo
fonte

Javier Milei foi eleito presidente da Argentina após intensa disputa eleitoral contra Sergio Massa (Reprodução / Redes Sociais)

A cúpula mais alta do governo Javier Milei, na Argentina, foi envolvida em um escândalo de corrupção que implica a irmã do presidente e secretária-geral da Presidência, Karina Milei. Um áudio vazado na semana passada, atribuído a um ex-membro do governo, Diego Spagnuolo, acusou Karina de cobrar propina de indústrias farmacêuticas e motivou uma investigação da Justiça argentina.

No áudio, Spagnuolo, que chefiava a Agência Nacional para a Deficiência (Andis), acusa a irmã de Milei e Eduardo Menem, o subsecretário de gestão institucional, de cobrar até 8% do faturamento de empresas farmacêuticas para obter contratos com o governo. O esquema renderia cerca de US$ 800 mil (R$ 4,3 milhões) mensais.

Spagnuolo alega que Karina Milei ficaria com a maior parte do lucro, entre 3% e 4%. Ele teria tomado conhecimento do esquema depois de encontrar com Eduardo Menem, que é braço direito da secretária-geral da Presidência e primo de Martín Menem, presidente da Câmara dos Deputados, e ouvir dele que precisaria contratar determinados funcionários.

Em um outro momento, Spagnuolo teria sido orientado a fazer negócio com determinada empresa. "Estão roubando. Você pode fingir que não sabe, mas não joguem o problema para mim, tenho todos os WhatsApp de Karina", diz o ex-chefe da Andis num dos áudios vazados para a imprensa. Ele também teria se encontrado com Milei para relatar o caso - o que é negado pelo governo.

O presidente argentino demonstrou apoio à irmã nesta segunda-feira e posou sorridente ao seu lado na primeira aparição pública após as denúncias, mas não falou diretamente sobre as acusações.

O escândalo pode impactar a governabilidade do presidente, porque fragiliza o governo a duas semanas das eleições para a província de Buenos Aires - onde residem um terço do eleitorado argentino - e a dois meses das eleições legislativas na Argentina. Nas últimas semanas, o governo Milei também lida com expectativas frustradas na economia, apesar da redução de inflação, e com uma resistência cada vez maior no Congresso.

O primeiro áudio contra Karina vazou no dia 20 e teve repercussão imediata na Justiça e no governo da Argentina. Spagnuolo foi demitido do cargo de chefia no dia seguinte, e a sede da Andis e a empresa Suizo Argentina, que atuaria como intermediária na venda de medicamentos ao Estado, foram alvos de buscas e apreensão.

A queixa na Justiça foi apresentada por Gregorio Dalbón, advogado da ex-presidente Cristina Kirchner, e ocorre no momento em que o Congresso acaba de anular o veto de Milei a uma lei que declarava emergência para pessoas com deficiência e fornecia mais financiamento para o setor. Ele fala em uma "matriz de corrupção".

Segundo o jornal argentino Clarín, o celular de Spagnuolo foi apreendido e teve os dados extraídos para o andamento da investigação. Uma perícia vai determinar se os áudios atribuídos a ele são verdadeiros ou não. A Justiça também apreendeu celulares dos sócios da Suizo Argentina - os irmãos Emmanuel e Jonathan Kovalivker -, mas ambos entregaram os aparelhos desligados e sem fornecer a senha.

O juiz federal Sebastián Casanello, que cuida do caso, proibiu a saída dos investigados do país como medida cautelar.

Após o escândalo vir à tona, o chefe de gabinete de Milei, Guillermo Francos, afirmou que o presidente está tranquilo e sugeriu que se trata de uma perseguição política em meio à campanha eleitoral. Martín Menem, presidente da Câmara dos Deputados e primo de Eduardo Menem, também chamou os áudios de perseguição política e defendeu os acusados. "Ponho as mãos no fogo por Menem e Karina Milei", disse.

O Parlamento estuda abrir uma CPI para investigar as denúncias contra a irmã de Milei, o que aumentaria o desgaste político.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Argentina

Milei

corrupção

círculo próximo

investigação

Karina Milei
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Trump: queremos parar guerra e mortes na Ucrânia, mas sem investimento direto

26.08.25 15h38

Itamaraty: ministro da Defesa israelense voltou a proferir ofensas inaceitáveis contra o Brasil

26.08.25 15h23

Vamos estabelecer em Washington DC pena de morte para assassinos, diz Trump

26.08.25 15h12

Israel: ataque que matou jornalistas em hospital visava câmera de vigilância do Hamas

26.08.25 14h57

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

ALERTA

Peste negra de volta? Caso nos EUA reacende alerta sobre doença que matou milhões na Idade Média

Morador da Califórnia foi diagnosticado com peste bubônica após acampamento; autoridades reforçam que doença ainda circula em áreas rurais e pode ser grave se não tratada

23.08.25 17h15

Ameaças

Maduro anuncia mobilização de 4,5 milhões de milicianos ante “ameaças” dos EUA

Líder venezuelano reage a sanções e operações militares dos EUA convocando milícias camponesas e operárias para reforçar a defesa do país

19.08.25 8h58

Mundo

Colômbia sofre ataques terroristas antes de Lula chegar ao país

País sofreu explosões na cidade de Cali e um helicóptero da polícia foi atacado por um drone

21.08.25 19h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda