O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Entrevista de Lula à 'PBS News' será veiculada às 20h no horário de Brasília

Estadão Conteúdo

A entrevista exclusiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à rede de TV americana aberta PBS News será veiculada às 20h, horário de Brasília, segundo informou sua assessoria. O brasileiro participa nesta segunda-feira, 22 do PBS NewsHour, o principal programa da rede de TV americana. O jornal vai ao ar todas as noites nos Estados Unidos, com Amna Nawaz e Geoff Bennett. A entrevista está sendo gravada na manhã desta segunda.

