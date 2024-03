Entenda o que é microtraição, como ela abala o relacionamento e como 'se safar' do problema

Existe trair "só um pouquinho"? A era digital, com suas facilidades e conectividade, também trouxe novos desafios para os relacionamentos. Em um passado não muito distante, traição era sinônimo de batom na camisa, um bilhetinho escondido do bolso da calça ou um comprovante de pagamento incriminador. Hoje em dia, as pistas podem estar no celular, em mensagens instantâneas, curtidas em redes sociais e interações em aplicativos de relacionamento. Essas são chamadas de microtraições, que definem pequenos atos de infidelidade.

O que é a microtraição?

A microtraição é a infidelidade em pequenas doses, principalmente com atitudes virtuais, e surge para incentivar os casais a definirem as regras de seus relacionamentos, para entender o que é traição. Veja alguns exemplos do que pode ser considerado microtraição para algumas pessoas:

• Curtir fotos ou enviar mensagens privadas para pessoas atraentes nas redes sociais;

• Manter perfis em aplicativos de relacionamento enquanto está em um relacionamento;

• Compartilhar informações pessoais ou fotos íntimas com alguém que não seja o parceiro;

• Flertar online com outras pessoas;

• Acessar sites de conteúdo adulto sozinho.

É possível trair "só um pouquinho"?

A resposta para essa pergunta depende do casal e dos limites que foram estabelecidos na relação. O que para um pode ser considerado uma brincadeira inofensiva, para outro pode ser uma traição grave. Por isso, é fundamental que os parceiros conversem abertamente sobre o que consideram aceitável dentro do relacionamento e definam juntos o que configura uma traição, seja ela virtual ou real.

Especialistas em relacionamentos destacam que a comunicação é o fator central desses cenários. O casal deve se sentir à vontade para conversar sobre seus sentimentos, inseguranças e desejos, sem medo de julgamentos ou críticas.

O que fazer se a microtraição acontecer?

Se a microtraição acontecer, é importante que o casal converse sobre o que aconteceu, buscando entender os motivos que levaram a essa situação. A decisão de perdoar ou terminar é pessoal e complexa. É preciso analisar a gravidade da situação, o histórico do relacionamento e o desejo de ambos em reconstruir a relação.

É fundamental que ambos estejam dispostos a trabalhar juntos para reconstruir a confiança e fortalecer o relacionamento.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)