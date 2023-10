Infidelidade: maioria dos casais relata primeira traição após três anos de união, diz pesquisa

Uma pesquisa recente conduzida por um site de relacionamentos revelou que para a maioria dos casais, a primeira experiência de infidelidade ocorre aproximadamente após três anos de união, muitas vezes sendo um fator decisivo para o fim do casamento.

O levantamento foi realizado pelo aplicativo IllicitenCounters.com, especializado em relacionamentos extraconjugais, que ouviu 2.000 membros sobre o momento em que sentiram e concretizaram o desejo de trair.

VEJA MAIS

Dos participantes, cerca de 30% admitiu ter traído após três anos de casamento. Apenas 10% revelou ter sido infiel após sete anos de parceria. Sete por cento dos entrevistados confessaram ter traído no primeiro ano de união, enquanto 5% o fizeram após dois anos.

Entre os que admitiram ter traído em algum momento, quase metade apontou a crescente falta de intimidade como um fator que levou à infidelidade.

Outro aspecto mencionado por quase um quarto dos entrevistados foi que a chegada dos filhos alterou o relacionamento e, em alguns casos, culminou na traição.

Adicionalmente, 16% afirmaram que a monotonia na relação os levou a buscar emoção fora do casamento.

Jessica Leoni, porta-voz do site responsável pela pesquisa, comentou: "Neste mundo acelerado, os casais agora enfrentam desafios decisivos muito mais cedo do que no passado",