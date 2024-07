Campanha da Adidas com Bella Hadid foi relacionada ao conflito entre Israel e Palestina; entenda

A marca Adidas se envolveu em uma polêmica sobre o conflito entre Israel e Palestina ao lançar campanha com a supermodelo Bella Hadid, de 27 anos. A ação, voltada para as Olimpíadas de Paris 2024, foi retirada do ar após ser alvo de críticas por entidades judaicas. Bella, segundo o TMZ, contratou uma equipe jurídica para processar a empresa e alegou falta de responsabilização.

VEJA MAIS

A campanha lançava o tênis SL72, uma releitura moderna do item utilizado nas Olimpíadas de Munique de 1972. Bella era a estrela da ação, mas foi excluída após manifestações de grupos pró-Israel que associaram a modelo à edição das Olimpíadas. Desde o lançamento da campanha até o momento, a Adidas está sendo alvo de críticas e boicote.

O problema está em um acontecimento durante as Olimpíadas de 1972. Em meio aos jogos, um grupo palestino realizou um ataque terrorista e matou 11 atletas israelenses. O episódio ficou conhecido como “Massacre de Munique” e é o maior já ocorrido em evento esportivo.

Bella Hadid - ou Isabella Kahir Hadid - é filha de um magnata palestino com uma modelo holandesa. A jovem sempre defendeu os direitos da Palestina e declara seu apoio à nação, especialmente ao cessar-fogo no conflito em Gaza. “É ‘Palestina Livre’ até a Palestina ser livre”, publicou Bella em seu perfil no Instagram. Na página da supermodelo, vários destaques são relacionados à causa palestina.

A conta oficial de Israel no X (Twitter) criticou a Adidas assim que a ação foi divulgada. “Adivinhem quem é a cara da campanha? Bella Hadid, uma modelo meio-palestina cuja história espalha antissemitismo e chama por violência contra israelenses e judeus”, escreveu o perfil.

Em um dos comunicados da Adidas, a marca disse estar revisando a campanha e pediu desculpas por “qualquer perturbação ou angústia causada”. Dias depois, a empresa se manifestou novamente em seu perfil Adidas Originals no Instagram: “Continuam sendo feitas conexões com a terrível tragédia que ocorreu nas Olimpíadas de Munique devido à nossa recente campanha SL71. Essas conexões não são intencionais e pedimos desculpas por qualquer transtorno ou sofrimento causado às comunidades ao redor do mundo. Cometemos um erro involuntário. Também pedimos desculpas aos nossos parceiros, Bella Hadid, A$ap Nast, Jules Koundé e outros, por qualquer impacto negativo sobre eles e estamos revisando a campanha”.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)