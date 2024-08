Engenheiro que matou adolescente em briga recebe pena de 20 anos de prisão

Na última quarta-feira (31), Nicolae Miu, o engenheiro de 54 anos que matou um adolescente durante uma briga em um rio em Wisconsin, nos Estados Unidos, foi condenado a 20 anos de prisão.

O crime aconteceu em 2022, no rio Apple, perto da vila de Somerset. A vítima, Isaac Schuman, tinha 17 anos quando, junto com um grupo de amigos, confrontou Nicolae, que supostamente estava procurando um celular perdido usando um snorkel e óculos de proteção. Para as pessoas que estavam no local, no entanto, Nicolae era um "pedófilo" que estava "olhando meninas debaixo d'água", conforme noticiou a emissora KARE 11.

Um vídeo da confusão, gravado por um dos amigos de Isaac, mostrou o momento em que o engenheiro puxou lentamente um canivete suíço. Logo depois, Nicolae avançou contra o grupo que o cercava e esfaqueou fatalmente Isaac. Ele também feriu outras quatro pessoas, três homens e uma mulher, todos na faixa dos 20 anos.

Além da pena de 20 anos por homicídio culposo, Nicolae Miu foi sentenciado a cinco anos de detenção por cada uma das outras quatro pessoas que ele esfaqueou. As penas serão cumpridas simultaneamente.

