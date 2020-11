Enfermeira é afastada por divulgar que pandemia é fraude

Uma enfermeira de 45 foi é suspensa do trabalho por espalhar teorias da conspiração sobre a covid, incluindo que máscaras ajudam a espalhar o vírus e comparar vacinas a “genocídio”.

Colegas delataram a enfermeira Tracey McCallum aos chefes do NHS24 no Crosshouse Hospital, em Ayrshire, Escócia, depois que ela classificou o surto de covid-19 de “fraudemia”.

O enfermeiro Darvel, de 45 anos, também foi denunciado ao Conselho de Enfermagem e Obstetrícia depois de dizer às pessoas que vitaminas e minerais podem combater a doença.

McCallum, que trabalhou no NHS por 20 anos, foi suspensa no início deste mês depois de passar semanas ausente devido ao estresse relacionado ao trabalho. Nesse tempo, ela disse que passou horas fazendo “pesquisas” e as compartilhou em grupos de enfermagem. O resultado foi uma série de postagens com teorias conspiratórias, como a que máscaras espalham o vírus.