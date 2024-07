Empresa de segurança cibernética Wiz cancela acordo de US$ 23 bi com Google, diz memorando

(Shivani Tanna, Steven Scheer, Deborah Sophia e Shubham Kalia/Reuters) - A startup israelense de segurança cibernética Wiz encerrou as negociações com a Alphabet, empresa-mãe do Google, sobre um acordo de 23 bilhões de dólares, no qual ela teria se tornado a maior aquisição da gigante de tecnologia dos Estados Unidos, de acordo com um memorando da Wiz visto pela Reuters.

O presidente-executivo da Wiz, Assaf Rappaport, disse que a empresa agora se concentrará em uma oferta pública inicial de ações, como havia planejado anteriormente, e pretende atingir uma receita recorrente anual de 1 bilhão de dólares.

Em memorando que faz referência à oferta, Rappaport disse que recusar ofertas como essa é "difícil". "Mas com nossa equipe excepcional, sinto-me confiante em fazer essa escolha", disse no documento.

Nem a Alphabet nem a Wiz reconheceram oficialmente as negociações. O memorando da Wiz não mencionou o nome do Google ou da Alphabet.

O Google não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters, enquanto a Wiz se recusou a comentar.

A Reuters informou no início deste mês que a Alphabet estava em negociações avançadas para comprar a Wiz por cerca de 23 bilhões de dólares, citando uma pessoa familiarizada com o assunto, uma avaliação quase o dobro do que a Wiz havia anunciado em maio, quando levantou 1 bilhão de dólares em uma rodada de financiamento privado com uma avaliação de 12 bilhões de dólares.

A Wiz fornece soluções de segurança cibernética baseadas em nuvem que ajudam as empresas a identificar e remover riscos críticos em plataformas de nuvem, com base em inteligência artificial.

A decisão da Wiz de cancelar o negócio será um revés para o Google, que vem investindo em sua infraestrutura de nuvem e se concentrando em conquistar clientes para o negócio de nuvem que gerou mais de 33 bilhões de dólares em receitas no ano passado.

A queda de braço é um segundo golpe para a Alphabet no setor de fusões e aquisições nos últimos tempos, após relatos de sua decisão de desistir de um acordo pela empresa de software de marketing on-line HubSpot.

A Wiz teria sido a segunda grande aquisição da Alphabet no setor de segurança cibernética, desde a compra da Mandiant por 5,4 bilhões de dólares em 2022.