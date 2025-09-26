Emirados Árabes Unidos pedem fim do conflito em Gaza em reunião com Netanyahu

O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos (EAU), Abdullah bin Zayed Al Nahyan, se reuniu com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e enfatizou a "necessidade urgente de pôr fim ao sangrento conflito em Gaza", de acordo com comunicado divulgado nesta sexta-feira. O encontro aconteceu à margem da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York.

Na reunião, Al Nahyan ressaltou a importância de alcançar um cessar-fogo permanente e sustentável, evitar novas perdas de vidas e pôr fim à crise e às trágicas condições enfrentadas pelos civis na Faixa de Gaza. Ele também reafirmou o apoio dos EAU aos esforços internacionais que visam garantir a libertação de todos os reféns e detidos, enfatizando "a importância de uma ação global coordenada para enfrentar o extremismo e o terrorismo em todas as suas formas e manifestações, e para salvaguardar a vida de todos os civis".

De acordo com a nota, o vice-premiê destacou que é relevante defender os valores de tolerância, coexistência e fraternidade humana na região para ajudar a concretizar as aspirações de seus povos por segurança, estabilidade, prosperidade e desenvolvimento sustentável.