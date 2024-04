Embaixador de Israel se diz desapontado por Brasil não ‘condenar’ ataque do Irã

O embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, afirmou neste domingo (14) estar desapontado com a não condenação do governo brasileiro ao ataque do Irã a Israel, após o Itamaraty ter emitido nota sobre o ocorrido na noite deste sábado (13). “Procurei, mas não encontrei uma condenação explícita. Isso é bastante decepcionante”, afirmou o embaixador em entrevista à CNN Brasil.

“Quando ocorre um ataque desse tipo e o Brasil não o condena, ou pelo menos não se manifesta contra, como foi o caso, é bastante decepcionante. Espero que não tenhamos que lidar continuamente com esse tipo de mensagem", declarou Zonshine. Por meio do Ministério das Relações Exteriores, o comunicado brasileiro pede "máxima contenção" para evitar uma escalada do conflito entre Irã e Israel.

Confira a nota do Itamaraty na íntegra:

“O Governo brasileiro acompanha, com grave preocupação, relatos de envio de drones e mísseis do Irã em direção a Israel, deixando em alerta países vizinhos como Jordânia e Síria.

Desde o início do conflito em curso na Faixa de Gaza, o Governo brasileiro vem alertando sobre o potencial destrutivo do alastramento das hostilidades à Cisjordânia e para outros países, como Líbano, Síria, Iêmen e, agora, o Irã.

O Brasil apela a todas as partes envolvidas que exerçam máxima contenção e conclama a comunidade internacional a mobilizar esforços no sentido de evitar uma escalada.

O Governo brasileiro recomenda que não sejam realizadas viagens não essenciais à região e que os nacionais que já estejam naqueles países sigam as orientações divulgadas nos sítios eletrônicos e mídias sociais das embaixadas brasileiras.

O Itamaraty vem monitorando a situação dos brasileiros na região, em particular em Israel, Palestina e Líbano desde outubro passado.”

Ataque sem precedentes

Na madrugada deste domingo (horário local de Israel, ainda noite no Brasil), o Irã lançou uma ofensiva sem precedentes contra Israel, utilizando mais de 300 drones e mísseis contra o território israelense. Para conter os danos, forças militares de Israel mobilizaram o "Domo de Ferro", um escudo composto por mísseis interceptadores que colidem com as ameaças no ar, impedindo que os ataques se concretizem.

Segundo relatos das Forças de Defesa de Israel (FDI), quase todos os projéteis lançados em direção a Israel foram neutralizados pelo sistema de defesa. Este foi o primeiro ataque direto do Irã contra Israel desde o início do conflito no Oriente Médio, em outubro passado.

O embaixador de Israel no Brasil criticou o ataque, afirmando que não há justificativa para tal ação e que a capacidade das forças israelenses de interceptar os drones e mísseis não deve ser subestimada. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou que o país está pronto para responder militarmente ao Irã.