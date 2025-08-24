Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Embaixada dos EUA exige que solicitantes de visto deixem rede social aberta para checagens

Estadão Conteúdo

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil informou que os estudantes que solicitam visto para o país deverão ajustar a configuração de privacidade das redes sociais para o modo público. "Essa medida permite que sejam feitas todas as verificações necessárias para avaliar se o solicitante atende aos requisitos para entrada nos Estados Unidos", aponta mensagem nas mídias sociais.

A exigência vale para os solicitantes de vistos nas categorias F, M e J, que abrangem estudantes e intercambistas. A orientação é que os candidatos ajustem as configurações de privacidade de suas redes sociais antes de iniciar o processo, sob risco de atrasos ou impedimentos na análise consular.

O visto do tipo F é solicitado por quem pretende entrar no país para estudar em uma universidade ou escola. O visto do tipo M serve para estudantes de instituições vocacionais ou não acadêmicas. E o visto J é para estudantes de intercâmbio.

A embaixada americana comunicou a medida em junho e reforçou, hoje, em postagem nas redes sociais, que a verificação dos perfis públicos para os solicitantes destas categorias tem o fim de facilitar a verificação de identidade e admissibilidade ao país.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA

Brasil

relações exteriores

visto
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

O que Trump tem para aparecer, de novo, usando maquiagem na mão?

24.08.25 11h44

Venezuelanos participam de jornada de alistamento convocada por Maduro em meio à tensão com EUA

24.08.25 11h24

Primeiro-ministro do Canadá reforça apoio à Ucrânia em encontro com Zelensky

24.08.25 11h13

Avião volta após homem tentar invadir cabine

24.08.25 7h23

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

Ameaças

Maduro anuncia mobilização de 4,5 milhões de milicianos ante “ameaças” dos EUA

Líder venezuelano reage a sanções e operações militares dos EUA convocando milícias camponesas e operárias para reforçar a defesa do país

19.08.25 8h58

Mundo

Colômbia sofre ataques terroristas antes de Lula chegar ao país

País sofreu explosões na cidade de Cali e um helicóptero da polícia foi atacado por um drone

21.08.25 19h58

eita

Seis cabeças humanas são encontradas em estrada de área de atuação do narcotráfico

A polícia não divulgou se há algum grupo criminoso suspeito ou alguma motivação para o crime

20.08.25 14h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda