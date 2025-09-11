Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Em telefonema, Lula e chanceler alemão reforçam apoio à assinatura do acordo Mercosul-UE

Estadão Conteúdo

A Secretaria de Comunicação da Presidência da República informou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva manteve conversa telefônica com o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, na tarde desta quinta-feira, 11. De acordo com informe da pasta, os líderes conversaram por cerca de meia hora e trataram da assinatura do acordo Mercosul-União Europeia ainda em 2025.

"Ambos saudaram o encaminhamento do Acordo MERCOSUL - União Europeia para apreciação pelo Conselho Europeu. Reiteram, nesse sentido, seu apoio à assinatura do Acordo, ainda em 2025, como sinal de compromisso dos dois blocos regionais com o desenvolvimento, com o livre-comércio e com um sistema multilateral de comércio centrado na Organização Mundial do Comércio", diz comunicado da Secom.

A nota também afirma que Lula confirmou a participação do Brasil como país homenageado na Feira Industrial de Hannover de 2026. Eles também acordaram realizar, no próximo ano, a terceira edição da Reunião de Consultas Intergovernamentais de Alto Nível, em data a ser combinada por meio dos canais diplomáticos.

A Secom informou ainda que "os dois mandatários também reafirmaram o compromisso com a defesa da democracia e do multilateralismo" e que falaram sobre a cooperação existente em matéria de comércio, mudança do clima e transição energética.

Além disso, reportou que "ao recordar a tradicional cooperação em matéria de meio ambiente e enfrentamento da mudança do clima, o presidente Lula ressaltou a importância da COP30 em Belém para reunir compromissos climáticos ambiciosos e à altura da crise climática que o planeta vive". Na ocasião, Merz afirmou que a Alemanha terá representação de alto nível na COP em Belém.

