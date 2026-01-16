Em português, governo Trump ameaça imigrantes: 'Te jogar na cadeia e te mandar de volta'

A conta do Departamento de Estado dos Estados Unidos em português no X compartilhou nesta quinta-feira, 15, uma ameaça contra turistas e imigrantes. De acordo com a publicação, o presidente Donald Trump "vai jogar na cadeia" quem for ao país para "roubar os americanos".

"Se você vier aos Estados Unidos para roubar os americanos, o presidente Trump vai te jogar na cadeia e te mandar de volta para o lugar de onde você veio", escreveu o governo Trump.

Na quarta-feira, 14, o Departamento de Estado dos EUA suspendeu o processamento de solicitações de visto de imigração para 75 países, incluindo o Brasil. A informação foi publicada pela Fox News Digital e confirmada depois em postagens feitas pelo Departamento de Estado e pela secretária de Imprensa, Karoline Leavitt, no X.

"O Departamento de Estado suspenderá o processamento de vistos de imigrantes de 75 países cujos migrantes recebem benefícios sociais do povo americano em taxas inaceitáveis", escreveu o departamento no X. "O congelamento permanecerá em vigor até que os EUA possam garantir que os novos imigrantes não irão extrair riqueza do povo americano."

Os últimos dias também foram marcados por uma onda de protestos contra a atuação do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE).

Na quarta, um agente federal de imigração baleou e feriu um homem de Minneapolis que o havia atacado com uma pá e um cabo de vassoura. Na semana passada, um agente do ICE atirou fatalmente na cabeça de Renee Good.