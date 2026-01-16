Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Em português, governo Trump ameaça imigrantes: 'Te jogar na cadeia e te mandar de volta'

De acordo com a publicação, o presidente Donald Trump "vai jogar na cadeia" quem for ao país para "roubar os americanos"

Estadão Conteúdo
fonte

Donald Trump (Foto: Instagram @realdonaldtrump)

A conta do Departamento de Estado dos Estados Unidos em português no X compartilhou nesta quinta-feira, 15, uma ameaça contra turistas e imigrantes. De acordo com a publicação, o presidente Donald Trump "vai jogar na cadeia" quem for ao país para "roubar os americanos".

"Se você vier aos Estados Unidos para roubar os americanos, o presidente Trump vai te jogar na cadeia e te mandar de volta para o lugar de onde você veio", escreveu o governo Trump.

Na quarta-feira, 14, o Departamento de Estado dos EUA suspendeu o processamento de solicitações de visto de imigração para 75 países, incluindo o Brasil. A informação foi publicada pela Fox News Digital e confirmada depois em postagens feitas pelo Departamento de Estado e pela secretária de Imprensa, Karoline Leavitt, no X.

"O Departamento de Estado suspenderá o processamento de vistos de imigrantes de 75 países cujos migrantes recebem benefícios sociais do povo americano em taxas inaceitáveis", escreveu o departamento no X. "O congelamento permanecerá em vigor até que os EUA possam garantir que os novos imigrantes não irão extrair riqueza do povo americano."

Os últimos dias também foram marcados por uma onda de protestos contra a atuação do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE).

Na quarta, um agente federal de imigração baleou e feriu um homem de Minneapolis que o havia atacado com uma pá e um cabo de vassoura. Na semana passada, um agente do ICE atirou fatalmente na cabeça de Renee Good.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA

IMIGRAÇÃO

VISTOS

SUSPENSÃO

AMEAÇAS

IMIGRANTES
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

MUNDO

Terremoto de magnitude 6 atinge costa de Oregon, nos EUA

A agência americana emitiu um alerta verde, que indica baixa probabilidade de mortes

16.01.26 10h32

MUNDO

Putin oferece ajuda à Israel para mediar conversas com Irã

Moscou demonstrou disposição para prosseguir com esforços de mediação e promover um diálogo construtivo

16.01.26 9h03

MUNDO

María Corina diz ter presenteado Trump com a medalha do Nobel da Paz

A entrega da medalha foi meramente simbólica, já que o Instituto Nobel esclareceu que o prêmio é intransferível

16.01.26 7h27

Coreia do Sul: tribunal condena ex-presidente a cinco anos de prisão por rebelião

16.01.26 7h18

MAIS LIDAS EM MUNDO

sentença

Iraniano que será executado foi julgado sem defesa e teve minutos para se despedir da família

A sentença de Erfan é Moharebeh, chamada de "inimizade contra Deus", considerada de alta gravidade e passível de pena de morte

13.01.26 20h18

MUNDO

Homem forja o próprio funeral e chega de helicóptero na cerimônia para ‘dar uma lição’ à família

O influenciador David Baerten, de 45 anos, disse que, entre os familiares, ninguém o vê

15.01.26 8h57

MUNDO

Quem é Erfan Soltani, manifestante iraniano condenado à execução nesta quarta-feira

O jovem não teve a oportunidade de se defender antes do veredito, e seus familiares puderam visitá-lo por apenas 10 minutos

14.01.26 10h03

BRASIL

7 fatos em 7 dias: confira os acontecimentos mais marcantes do início de 2026

Na primeira semana de janeiro, notícias movimentaram o Brasil e o mundo com episódios importantes

07.01.26 11h57

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda