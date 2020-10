Em investigação de cena sangrenta, polícia descobre que corpos eram decorativos

O artista Steven Novak viu sua decoração realista de Halloween virar caso de polícia após vizinhos denunciarem um “massacre” à polícia de Dallas (EUA).

Na casa, um show de horror, com um boneco com a cabeça pulverizada, outro fica com uma escama onde antes estava a cabeça e mais alguns são jogados em sacos de lixo, ensanguentados, caídos de um carrinho de mão, como se parecesse uma tentativa fracassada de se livrar dos corpos desmembrados no meio da noite. Na janela, uma horda de zumbis tenta escapar.

“Eu destrocei alguns manequins e joguei 20 galões de sangue por toda parte”, explicou Steven. “Eu sempre estive fazendo truques como fantasmas voadores ou esculturas de neve de mais de 2 metros de altura minhas, então, se eu fosse fazer o Halloween, era óbvio que deveria ser hiperreal”, completou o artista.

Alguns vizinhos do artista não gostaram da decoração de Halloween deste ano (Arquivo Pessoal)

Steven contou como fez para que a “cena do crime” ficasse por mais tempo: “Estava chovendo muito e lavando o sangue, então eu ‘regava’ os corpos todas as manhãs por um tempo, para o desânimo dos primeiros caminhantes e corredores”.

Caso de polícia

As decorações de Novak trouxeram a polícia a sua casa por várias vezes.

“Os vizinhos me disseram que carros de polícia ficavam muito na frente da minha casa durante o dia”, disse. “Só estive em casa duas vezes para recebê-los. Eles me disseram que achavam isso legal e que só estavam lá porque eram obrigados a responder às reclamações”, contou.

Novak continua, rindo: “Eles estavam em formação na porta e quando eu abri me perguntaram se era tudo meu. Eu perguntei: 'Você quer dizer o sangue e os corpos? Sim esse sou eu’".