Em guerra com a Ucrânia, Rússia vai racionar alimentos nos supermercados

No momento em que há uma corrida aos bancos e aos supermercados, a Rússia e as principais cadeias de supermercados a operar no País chegaram a um acordo para o racionamento de alimentos. As informações são da SIC Notícias.

VEJA MAIS

De acordo com o jornal The New York Times, citando uma fonte do Ministério do Comércio, haverá restrição da quantidade de alimentos que cada cliente pode comprar. O acordo para a medida foi tomado neste sábado (5).

Uma das preocupações do governo russo envolve os impactos que as sanções ocidentais possam ter na economia do país.