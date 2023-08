Elon Musk anuncia luta com Mark Zuckerberg no 'X' e promete transmissão ao vivo

Neste domingo (6), Elon Musk, o magnata da tecnologia, revelou que uma potencial luta com Mark Zuckerberg, proprietário da Meta (anteriormente conhecida como Facebook), será transmitida em sua rede social, o X (anteriormente conhecido como Twitter). Os dois bilionários aparentemente chegaram a um acordo para um confronto direto, marcado no final de junho. Vale ressaltar que Zuckerberg possui treinamento em artes marciais mistas e até mesmo compartilhou em suas redes sociais sobre a conclusão de seu primeiro torneio de jiu-jitsu no início deste ano.

"A luta Zuck x Musk será transmitida ao vivo no X", escreveu Musk em uma publicação neste domingo, enfatizando que todo o dinheiro arrecadado será destinado a organizações de caridade voltadas para veteranos.

No início do dia, Musk mencionou que tem se dedicado a levantar pesos como parte de seu treinamento para a luta. "Não tenho tempo para malhar, então só os levo [os pesos] para o trabalho", explicou o bilionário.

Ainda não está claro se a luta realmente acontecerá, uma vez que Musk tem o hábito de fazer anúncios prematuros ou propostas que nem sempre se concretizam. No entanto, mesmo que seja apenas uma brincadeira, o assunto tem chamado bastante atenção nas redes sociais.

A discussão entre os dois magnatas começou quando Musk, dono do X, respondeu a uma postagem sobre a Meta estar preparando o lançamento de um novo rival do Twitter, chamado Threads. O bilionário fez comentários sobre o mundo estar "exclusivamente sob o controle de Zuck, sem outras opções" — mas então um usuário do Twitter alertou Musk sobre o treinamento de jiu-jitsu de Zuckerberg.

"Estou pronto para uma luta se ele estiver", respondeu Musk na última terça-feira.