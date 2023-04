dragão pega fogo durante apresentação em parque da Disney

Um dos principais atrativos do parque da Disney Califórnia, nos Estados Unidos, foi palco de um incidente assustador no último sábado (22). Durante a apresentação do show "Fantasmic!", um trem mecânico de mais de dez metros que representava um dragão pegou fogo e foi rapidamente envolvido pelas chamas, como mostram vídeos postados por espectadores nas redes sociais.

De acordo com a NBC News, os bombeiros de Anaheim foram chamados para ajudar a equipe do parque a conter as chamas. O incidente ocorreu por volta das 23h (horário local, 19h no horário de Brasília) e a área foi imediatamente evacuada. Felizmente, não houve feridos, conforme comunicado pelas autoridades locais. No entanto, alguns funcionários da Disney e atores do espetáculo precisaram receber atendimento no local por terem inalado fumaça.

Os vídeos postados nas redes sociais mostram pessoas correndo para deixar o local enquanto o dragão é consumido pelas chamas. O show foi cancelado imediatamente e ainda não há informações oficiais sobre quando ele será retomado.

A Disney é conhecida por seus espetáculos grandiosos e impactantes, mas o incidente serve como um lembrete da importância dos cuidados com a segurança em eventos desse tipo.