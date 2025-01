Donald Trump e Joe Biden já estão no Capitólio para cerimônia de posse

O presidente dos EUA, Joe Biden, está presente no capitólio do país com o presidente eleito, Donald Trump para a cerimônia de posse na tarde desta segunda-feira (20).

Trump, Biden e as primeiras damas, se reuniram na Casa Branca para um chá antes da posse.

VEJA MAIS

Nos Estados Unidos, é uma tradição que o presidente em exercício acompanhe o presidente eleito ao Capitólio durante a cerimônia de posse, simbolizando a transição pacífica de poder. Contudo, em 2021, Donald Trump não participou do evento junto a Joe Biden, que assumiu a presidência como democrata.

Pela primeira vez desde 1985, a tradicional cerimônia será realizada no edifício e não ao ar livre em decorrência do frio extremo. O espaço limitado resulta em uma cerimônia mais intimista.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Emily Melo, Repórter do Núcleo de Política e Economia)