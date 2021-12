Dois asteroides se aproximam da Terra neste mês de dezembro

O mês de dezembro será agitado para os observadores do espaço. Dois asteroides passarão perto da Terra neste mês. Um deles, chamado 4660 Nereus, de 330 metros de diâmetro, fará uma passagem pela órbita da Terra no dia 11. Embora ele seja considerado um objeto potencialmente perigoso, não há risco de colisão. Uma semana depois, será a vez do asteroide (163899) 2003 SD220, de 800 metros, se aproximar do nosso planeta, também sem oferecer riscos. As informações são do Portal Canal Tech.

Os dois chamam a atenção pelas suas proporções quilométricas e serão alvo de estudos, que são importantes para prever com precisão suas órbitas e trajetórias, caso eles se tornem uma ameaça real no futuro. Agências espaciais e astrônomos em geral registram todas as informações possíveis de rochas potencialmente perigosas durante essas aproximações.

O asteroide Nereus passará por nós a uma distância segura de 3,93 milhões de quilômetros. Embora essa seja a maior aproximação desse objeto que veremos em décadas, isso ainda é equivalente a mais de 10 vezes da distância média entre a Terra e a Lua.

Ele completa uma volta ao redor do Sol em 1,82 ano, mas seu trajeto coincide com a posição da Terra apenas a cada 10 anos ou mais. Este ano terá sua maior aproximação desta metade de século — a próxima visita mais aproximada da Terra será em 14 de fevereiro de 2060, quando ele estará a mais de três vezes a distância entre a Terra e a Lua.