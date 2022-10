Dois anos após início da covid-19, radialista sai de esconderijo de R$ 103 mi: ‘Pavor’

Uma história inusitada surpreendeu centenas de pessoas nos Estados Unidos. Um radialista chamado Howard Stern, de 68 anos, saiu pela primeira vez do bunker que havia usado como esconderijo desde o início da pandemia da covid-19, há cerca de dois anos. O local, avaliado em aproximadamente R$ 103 milhões, fica localizado em Southampton, em Nova York.

VEJA MAIS

Howard revela que decidiu sair do ‘bunker apocalíptico’ após ser convidado para um jantar com vários artistas, como Jennifer Aniston, Jason Bateman e Jimmy Kimmel, em um restaurante no Brooklyn, Nova York. A reunião aconteceu na última sexta-feira (30), segundo informações do jornal New York Post.

“Pela primeira vez em dois anos me aventurei a sair de casa. Foi demais para mim. Foi demais. Não saio há dois anos”, disse o radialista em seu programa de rádio. “Eu realmente tive um fim de semana exaustivo, emocionalmente, fisicamente”, declarou.

O radialista contou que ficou preso no local durante dois anos pois tinha pavor de pegar covid. Nesse período, ele não parou de trabalhar e apresentou seu programa de rádio em um estúdio montado dentro do bunker. Embora tenha aceitado o convite para o jantar, Stern disse que passou todo o tempo “em pânico”. “Eu disse à minha esposa: ‘Não quero ir, estou em pânico, não quero pegar Covid’. Eu sei que o nosso presidente nos disse que a pandemia acabou e todo mundo está andando sem máscaras... eu ainda não quero pegar covid”, afirmou ele.

Mesmo tendo relatado “pânico”, o locutor de rádio foi fotografado durante o jantar sem o uso da máscara.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Ana Matos)