Dia Mundial do Crochê: confira dicas para quem quer aprender a técnica de costura

Nesta quinta-feira (12), é celebrado o Dia Mundial do Crochê, uma arte milenar que está cada vez mais na moda, inclusive entre os mais jovens. Embora tenha origem controversa — com teorias que vão da Europa à América do Sul —, o crochê se consolidou como uma técnica de costura amplamente difundida a partir do século 18.

O crochê, além de ser um hobby relaxante e terapêutico, permite a criação de peças únicas e personalizadas, desde roupas e acessórios até artigos de decoração. Atualmente, a técnica está em alta, com diversas tendências e inspirações nas redes sociais, e muitas pessoas querem começar, mas não sabem como.

🧶 O que você precisa para começar?

Para dar os primeiros passos no crochê, você não precisa de muitos materiais. O básico inclui:

Uma agulha de crochê;

Um novelo de linha;

Uma fita métrica;

Uma tesoura.

Como complemento, uma agulha de tapeceiro pode ser útil para fazer o arremate das peças. O tamanho da agulha e da linha varia conforme a espessura, mas muitas receitas já indicam o material adequado para cada trabalho. Para iniciantes, recomenda-se fios mais espessos, pois facilitam a visualização dos pontos.

🧶 Dá para aprender sozinho?

Sim! Hoje, existem inúmeros vídeos tutoriais nas redes sociais que ensinam desde as peças mais simples, como cachecóis e porta-copos, até criações mais complexas, como roupas e bonecos. Com disciplina e paciência, é possível aprender sozinho a partir de aulas online, mas também há cursos presenciais disponíveis.

A dica para quem está começando é iniciar com uma peça reta e simples, como um cachecol, que não exige habilidades avançadas e permite que o iniciante ganhe prática com os pontos básicos.

🧶 Onde encontrar inspiração?

As redes sociais são uma ótima fonte de inspiração para crocheteiras e crocheteiros de todos os níveis. Além de vídeos no YouTube, o Pinterest também é um grande aliado para quem está procurando ideias.

Na aba de pesquisas, você pode procurar apenas por "crochê" ou ser mais específico com a peça que deseja fazer. Além disso, muitas imagens contém o tutorial de forma mais simplificada.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)