Olimpíadas 2024: atleta viraliza após fazer capinhas de crochê para medalhas

O nadador britânico Tom Daley, de 30 anos, viralizou depois de criar capinhas de crochê para suas medalhas conquistadas na Olimpíada de Paris. Essa não é a primeira vez que suas habilidades manuais do atleta chamam a atenção. Durante os Jogos Olímpicos de Tóquio, ele foi visto tricotando nas arquibancadas.

Além de mostrar o "porta-medalha", Daley compartilhou o passo a passo de como confeccionar de um suéter temático para as competições em Paris.

Com quase 4 milhões de seguidores em sua conta em uma rede social, Tom Daley também administra uma página secundária no Instagram chamada Made With Love By Tom Daley, que conta com 1,4 milhão de seguidores, onde ele publica suas criações.

Após conseguir conquistar uma medalha de prata no judô, o brasileiro Willian Lima encontrou Daley e pediu uma bolsinha para guardar a peça. Eles posaram juntos com as medalhas.

Em 2021, após viralizar nas Olimpíadas de Tóquio com seu tricô, Daley, que está participando de sua quinta Olimpíada, revelou que começou a fazer crochê em março de 2020 para lidar com o confinamento imposto pela covid-19 e criou a página no Instagram para compartilhar suas criações com os fãs.