Dia de proteção aos mangues: o que são os manguezais e qual a importância de conservá-los?

Nesta sexta-feira, 26 de julho, é comemorado o Dia Mundial de Proteção aos Manguezais. A data é um lembrete da importância da preservação deste que é um dos ecossistemas mais produtivos do mundo.

Mesmo representando menos de 1% de todas as florestas tropicais do mundo, os manguezais são lares e locais de alimentação de diversas espécies, muitas das quais estão em processo de extinção.

Com espécies da flora, fauna e até solo exclusivos, o ambiente do mangue, quando gerenciado de forma sustentável, tem um papel importante na mitigação das mudanças climáticas, na proteção de zonas costeiras e na subsistência de milhões de pessoas.

O que são os manguezais?

Os manguezais são ecossistemas que funcionam como uma transição do meio marinho para o terrestre. São comumente encontrados em regiões tropicais e subtropicais onde a vida é controlada pelo ritmo das marés.

Há dez anos, estudantes do curso de Oceanografia (UFPA) realizam a ação “Mangue de Saberes: vivência ou sobrevivência?”. (Enrico Marone / ONG Rare)

No Brasil, os manguezais estão presentes de Norte a Sul. O país é dono de uma das maiores áreas e a maior extensão contínua de manguezais no mundo. No litoral do Pará, principalmente na Região do Salgado, há várias áreas de mangue, em como em Ajuruteua, Bragança.

Estima-se que entre os estados do Pará e do Maranhão haja uma faixa contínua de 700.000 hectares. A área corresponde aproximadamente a 85% de todos os manguezais brasileiros.

Quais são as características dos mangues?

Geralmente lamacento, o solo dos mangues é pobre em oxigênio e contém grande quantidade de matéria orgânica, permitindo a adaptação e o desenvolvimento da vegetação típica. Sua cobertura de costas e pântanos tem várias espécies de pássaros, mamíferos, crustáceos e peixes.

As árvores típicas do ecossistema, os mangues propriamente ditos, chamam atenção por suas raízes, que ficam expostas acima do solo lodoso e formam redes complexas capazes de sustentar os altos troncos e as copas cheias.

Qual é a importância de preservar os manguezais?

Os mangues são responsáveis por inúmeros serviços ecossistêmicos. Em relação ao controle climático, eles são importantes sequestradores de carbono da atmosfera, estima-se que eles o capturam 50 vezes mais rápido do que qualquer outra espécie árvore.

Dados da Unesco mostram que um hectare de bosque de mangues é capaz de armazenar 3.754 toneladas de carbono, o equivalente ao emitido por quase 3 mil carros em um ano.

Além disso, os manguezais preservam a qualidade da água doce e salgada e reduzem a poluição por filtragem de materiais em suspensão e assimilação de nutrientes dissolvidos. Eles também influenciam na economia local, com atividades voltadas para a aquicultura.

Por isso, não apenas neste dia, mas em os demais, é fundamental que cada vez mais as pessoas se atentem para a importância dos mangues e os benefícios que estas áreas possuem para a vida como um todo, em especial na Amazônia.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)