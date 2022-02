'Devemos permanecer unidos para apoiar a Ucrânia', diz encarregado de negócios dos EUA no Brasil

O encarregado de Negócios da Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil, Douglas Koneff, emitiu declaração em que conclama a comunidade internacional a se manter unida contra a "ameaça" internacional representada pela Rússia, cujo governo invadiu a Ucrânia, hoje, quinta-feira, 24.

"A violação pela Rússia da soberania da Ucrânia e de suas fronteiras internacionalmente reconhecidas é uma tentativa não provocada e injustificada de elevar os princípios básicos do direito internacional", inicia ele.

"Devemos permanecer firmes e unidos contra tal ameaça, que viola não apenas a segurança europeia, mas a segurança das pessoas em todo o mundo. Devemos permanecer unidos para apoiar a Ucrânia, e o direito de todas as nações soberanas a escolherem seus próprios caminhos, livres da ameaça de coerção, subversão ou invasão", continua.

Koneff afirma que o respeito à integridade territorial das nações está na "raiz" da ordem internacional e que a diplomacia é o melhor caminho para resolver as diferenças entre os países. "Juntamente com a comunidade internacional e as nações democráticas em todos os lugares, pedimos clara e firmemente a desescalada e um retorno à diplomacia", apela.

"Os Estados Unidos expressam suas condolências ao povo da Ucrânia, especialmente àqueles que perderam seus entes queridos durante o ataque", finaliza.