VÍDEO: Deslizamento de rocha gigante deixa três pessoas mortas no Peru

Uma grande rocha caiu sobre uma caminhonete em uma rodovia de San Mateo, Peru, na última segunda-feira (2) e deixou três pessoas mortas e uma ferida. As vítimas estavam no veículo, e o motorista, que sobreviveu, foi encaminhado para um hospital próximo, segundo a imprensa local.

As imagens foram registradas por uma câmera veicular e mostra o exato momento em que a rocha cai em cima de um carro.

As autoridades do país investigam as circunstâncias do incidente.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)