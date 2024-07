Depois de preparação tensa, febre olímpica pega na França

Os estádios estão lotados, as multidões vão à loucura, cantando, aplaudindo e apoiando os atletas da casa, e os franceses também estão sintonizados aos milhões para assistir à Olimpíada pela TV. Depois de meses de desgraça e tristeza, a febre olímpica pegou na França.

"Meu Deus. É uma loucura", disse Manon Apithy-Brunet sobre o apoio dos torcedores depois de ganhar o ouro na competição individual do sabre feminino no Grand Palais, no coração de Paris.

"Eu estava pensando: 'OK, absorva, porque é uma loucura. Apenas aproveite'", disse ela depois que uma interpretação espontânea de La Marseillaise, o hino nacional, foi executada entre a multidão.

Houve poucos sinais de entusiasmo nos últimos meses, quando os franceses estavam preocupados com o fato de se Paris e todo o país estariam prontos para os Jogos.

Na capital francesa, as reclamações sobre os riscos de segurança e as obras de construção relacionadas à Olimpíada, enquanto se falava em deixar a cidade para os Jogos, eram muito mais comuns do que o entusiasmo pelo evento, segundo os parisienses.

Um cenário político incerto e uma eleição parlamentar inconclusiva não ajudaram.

Mas depois que uma ousada cerimônia de abertura no rio Sena foi realizada sem problemas, apesar da chuva torrencial e de alguma controvérsia nos círculos católicos e de direita, e quando os atletas franceses começaram a ganhar medalha após medalha, o clima melhorou.

"Tudo está melhor desde a cerimônia de abertura", disse a maquiadora Elodie Gintte, de 42 anos, enquanto observava a pira olímpica. "É claro que os franceses reclamavam muito antes, mas é normal que os franceses reclamem!"

Também observando a incomum pira olímpica, a contadora Ines Barthelemy, de 27 anos, concordou.

"Estava tudo um pouco tenso antes da Olimpíada e agora está melhor", disse ela.

"Com a inflação, a situação política, as eleições, foi difícil e tenso e lá com a cerimônia (de abertura) nos divertimos, pudemos assistir em casa, foi para todos e em Paris, é raro. E temos medalhas francesas todos os dias!"

APLAUSOS

Por enquanto, a França está em terceiro lugar no quadro de medalhas dos Jogos, com seis ouros, atrás da China e do Japão, que têm sete cada.

Com certeza, houve reclamações entre os atletas sobre a comida ou o calor na vila olímpica. Nem todos os ingressos foram vendidos ainda e o clima político pode muito bem voltar quando os Jogos terminarem em 11 de agosto.

Mas, enquanto isso, os atletas franceses apreciam o apoio, mesmo que às vezes seja quase excessivo.

"Eu estava tentando me concentrar em mim mesmo, mas é muito difícil quando 15.000 pessoas estão torcendo por mim", disse o astro da natação francesa Leon Marchand -- que também agradeceu calorosamente o apoio da multidão -- depois de ganhar o ouro na final masculina dos 400m medley individual na Arena La Defense de Paris no domingo.

Cerca de 10 milhões de pessoas -- ou pouco mais de um em cada sete franceses -- assistiram à conquista da medalha de ouro pela TV.

Na terça-feira, apesar de alguns lugares vazios na La Defense Arena enquanto Marchand concluía um dia agitado de eliminatórias, os torcedores da casa gritavam cada vez que sua cabeça emergia da água na semifinal do nado peito e "Le-on, Le-on" ressoava pela arena enquanto ele nadava na semifinal do nado borboleta.

Depois de assistir aos jogos de rúgbi de sete, Florence Maillard, com as bochechas pintadas com o tricolor azul, branco e vermelho da França, estava entusiasmada.

"Todo mundo parece feliz, é uma festa! Até a polícia sorri! As pessoas estão se unindo, a França é linda e como isso é bom, vamos parar de criticar os franceses!", disse ela.

Mais longe, no leste de Paris, Pascal Vicenzi, proprietário do bar "La Ville de Provins", perto da estação de trem Gare de l'Est, colocou um mascote gigante do Paris 2024 em seu bar.

"O entusiasmo se espalha quando os franceses vencem. Quando há (um bom) resultado, isso acaba com as controvérsias", disse ele.

Vinte e três milhões de pessoas se sintonizaram para assistir à cerimônia de abertura na França -- mais do que para os jogos da Eurocopa de futebol deste ano.

"É incrível", disse à Reuters a ministra dos Esportes, Amelie Oudea-Castera. "E ainda não acabou."