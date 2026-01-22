Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Davos: Trump diz que reunião com Zelenski foi 'boa' e afirma que guerra precisa acabar

Em Davos, Trump havia dito que um acordo para encerrar o conflito estava "se aproximando"

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avaliou como "boa" sua reunião com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. O encontro ocorreu nesta quinta-feira, 22, às margens do Fórum Econômico Mundial em Davos.

Em uma breve conversa com repórteres, o republicano destacou sua mensagem ao líder russo, Vladimir Putin: "a guerra precisa acabar". Esta declaração reforça a postura do político sobre o conflito.

Na quarta-feira, 21, durante um evento paralelo em Davos, Trump já havia antecipado que um acordo para encerrar a crise na Ucrânia estava "se aproximando".

Negociações e o papel da Europa no conflito

No discurso da agenda principal do Fórum, o presidente americano mencionou conhecer Putin "muito bem". Ele acrescentou que o líder russo "quer fazer um acordo sobre Ucrânia".

Zelensky, presidente ucraniano, também manifestou interesse em um acordo, segundo Trump. O ex-presidente dos EUA sugeriu que a Europa deveria colaborar diretamente com Kiev para a resolução do cenário, em vez de depender de Washington.

Palavras-chave

RÚSSIA/UCRÂNIA/GUERRA

PAZ

NEGOCIAÇÕES

Trump

Zelenski
Mundo
