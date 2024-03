Cuba pede pela primeira vez que ONU envie leite urgente para crianças

Enfrentando uma crise alimentar sem precedentes, Cuba fez um pedido urgente ao Programa Alimentar Mundial da ONU (PAM) para enviar leite às crianças menores de sete anos. Embora não seja a primeira vez que a ilha enfrenta uma crise alimentar, é a primeira vez que solicita ajuda desse tipo à ONU.

O Executivo ainda não se pronunciou publicamente sobre o pedido, mas a delegação do PAM no país confirmou o recebimento da comunicação oficial do governo e já iniciou o envio de leite em pó.

O PAM destacou a urgência e importância desse pedido devido à profunda crise econômica do país. As autoridades cubanas estão procurando mobilizar recursos adicionais para lidar com a situação.

Desde 2021, Cuba enfrenta a falta de oferta de leite devido a atrasos nas importações e financiamento limitado. No final do ano passado, os ministros cubanos informaram sobre a escassez de leite, café e carne de porco devido à situação econômica complexa e o bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos desde a década de 1960, o que impede qualquer aliado norte americano de fazer negócios com Cuba.

Em fevereiro deste ano, autoridades admitiram que crianças de seis meses a dois anos não recebiam leite desde o início de fevereiro. O país recebeu ajuda com alimentos do Brasil e das Astúrias. O governo cubano lançou medidas econômicas para aliviar a crise, mas foram impopulares devido ao aumento do custo de vida. O Ministro da Economia foi demitido após deixar o país com alta inflação e contração econômica, levando muitos cubanos a considerar a emigração para escapar da escassez.