Cuba alerta população sobre novo apagão, o quarto em grande escala em 4 meses

O governo cubano alertou a população nesta sábado, 21, sobre um novo apagão em meio à profunda crise energética que assola o país. Em publicação na rede social X, o Ministério de Energia e Minas informou que já havia iniciado "os protocolos para o restabelecimento do serviço". Trata-se do quarto apagão em grande escala registrado na ilha nos últimos quatro meses, num cenário em que a rede elétrica cubana se deteriorou drasticamente nos últimos anos, com aumento de cortes diários e interrupções em todo o território.

O governo cubano atribuiu a situação também a um "bloqueio energético" imposto pelos Estados Unidos depois que o presidente Donald Trump anunciou, em janeiro, que ordenaria sanções contra qualquer país que vendesse ou fornecesse petróleo a Cuba. A Casa Branca exige que o país liberte presos políticos e avance na liberalização política e econômica como condição para a revogação das sanções.

Na semana passada, o presidente cubano Miguel Díaz-Canel disse que a ilha não recebeu envios de petróleo por mais de três meses e que vem operando com energia solar, gás natural e termelétricas. O governo teria sido obrigado a postergar cirurgias, com impacto sobre milhares de pacientes.

Remessas consideradas críticas de petróleo da Venezuela também foram desviadas desde o início de janeiro, após uma operação militar dos EUA no país sul-americano que culminou na captura do então presidente Nicolás Maduro.

Cuba produz 40% do seu petróleo e vinha gerando parte da própria eletricidade, mas não tem sido o suficiente para atender a demanda em um momento de deterioração da rede elétrica.

*Com informações da Associated Press

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