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Mundo

Zelensky: questão fundamental é entender a disposição da Rússia em finalizar a guerra

O presidente da Ucrânia afirmou que sua equipe esteve reunida com Steve Witkoff e Jared Kushner nos Estados Unidos

Estadão Conteúdo

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, afirmou neste sábado, 21, em sua rede social que sua equipe esteve reunida nesta mesma data com Steve Witkoff e Jared Kushner nos Estados Unidos. "Isso é importante para o mundo todo: a diplomacia continua e estamos trabalhando para pôr fim à guerra da Rússia contra a Ucrânia. Ninguém quer essa guerra", escreveu em sua conta no X.

As discussões continuam no domingo e um relatório mais detalhado será divulgado em breve.

Na publicação, Zelenski reforça que a questão fundamental é entender o quão disposta está a Rússia para "avançar rumo a um fim real da guerra - de forma honesta e digna - especialmente agora, quando as tensões geopolíticas aumentaram devido à situação em torno do Irã".

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