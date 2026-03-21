EUA anunciam ter destruído instalação iraniana no Estreito de Ormuz

Neste sábado (21), o exército dos Estados Unidos anuncou que destruiu um bunker iraniano no Estreito de Ormuz. O Comando Militar dos EUA (CentCom) disse que a instalação tinha armas que “representavam um perigoso risco ao transporte internacional”.

Conforme os EUA, a operação aconteceu “no início da semana”, enquanto iranianos celebravam o fim do Ramadã sem a presença do líder supremo, Mojtaba Khamenei.

Chefe do CentCom, o almirante Brad Cooper confirmou que aviões de guerra "destruíram" uma instalação subterrânea na costa do Irã. O local armazenava mísseis de cruzeiro antinavio e lançadores móveis.

Brad também informou que foram destruidos locais de apoio de inteligência e repetidores de radar de mísseis, utilizados para monitorar os movimentos dos navios.



Ele disse que a ação reduziu a capacidade de Teerã de "ameaçar a liberdade de navegação no estreito de Ormuz e em seus arredores".

Cenário político



No Irã, o líder supremo Ali Khamenei morreu durante o conflito e foi substituído por seu filho, Mojtaba Khamenei. No entanto, Mojtaba ainda não foi visto em público e se ausentou das orações deste sábado (21), em Teerã, segundo a agência AFP.

O governo de Israel informou que a intensidade das operações "aumentará consideravelmente", enquanto o presidente americano, Donald Trump, disse que o país está "prestes a alcançar" seus objetivos, mas descartou um cessar-fogo no momento.