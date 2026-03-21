EUA anunciam ter destruído instalação iraniana no Estreito de Ormuz
Comando Militar dos EUA afirmou também que destruiu repetidores de radar de mísseis utilizados para monitorar os movimentos dos navios
Neste sábado (21), o exército dos Estados Unidos anuncou que destruiu um bunker iraniano no Estreito de Ormuz. O Comando Militar dos EUA (CentCom) disse que a instalação tinha armas que “representavam um perigoso risco ao transporte internacional”.
Conforme os EUA, a operação aconteceu “no início da semana”, enquanto iranianos celebravam o fim do Ramadã sem a presença do líder supremo, Mojtaba Khamenei.
Chefe do CentCom, o almirante Brad Cooper confirmou que aviões de guerra "destruíram" uma instalação subterrânea na costa do Irã. O local armazenava mísseis de cruzeiro antinavio e lançadores móveis.
Brad também informou que foram destruidos locais de apoio de inteligência e repetidores de radar de mísseis, utilizados para monitorar os movimentos dos navios.
Ele disse que a ação reduziu a capacidade de Teerã de "ameaçar a liberdade de navegação no estreito de Ormuz e em seus arredores".
Cenário político
No Irã, o líder supremo Ali Khamenei morreu durante o conflito e foi substituído por seu filho, Mojtaba Khamenei. No entanto, Mojtaba ainda não foi visto em público e se ausentou das orações deste sábado (21), em Teerã, segundo a agência AFP.
O governo de Israel informou que a intensidade das operações "aumentará consideravelmente", enquanto o presidente americano, Donald Trump, disse que o país está "prestes a alcançar" seus objetivos, mas descartou um cessar-fogo no momento.
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