Crianças refugiadas morrem após ingestão de cogumelos venenosos na Polônia

Dois irmãos afegãos, de cinco e seis anos, morreram após ingerirem cogumelos da espécie Cicuta verde (Amanita phalloides) colhidos por parentes em uma floresta próxima de um centro de refugiados em Podkowa Leśna, na Polônia. A família havia após o Talibã tomar o poder no seu país de origem.

A família confundiu a espécie Cicuta verde com a Guarda-sol (Macrolepiota procera), uma popular espécie comestível.

O menino mais novo morreu na quinta-feira, o de seis anos chegou a ser submetido por um um transplante de fígado, mas sofreu danos cerebrais e seu estado era considerado muito grave. Ele não resistiu e faleceu nesta sexta (3), segundo informações da agência France Presse. Além deles, a irmã mais velha de 17 anos também ingeriu os cogumelos, mas reagiu bem ao tratamento e recebeu alta.

De acordo com o jornal britânico “The Guardian”, em Varsóvia foi registrado recentemente um incidente semelhante. Quatro homens adultos, também afegãos, foram hospitalizados após também comerem cogumelos venenosos.

Cicuta verde

A Cicuta verde (Amanita phalloides) é uma espécie de fungo altamente venenosa e que pode levar à morte se acidentalmente for consumida. Esta espécie é originária da Europa mas pode ser encontrada em outras regiões.

Os cogumelos desta espécie costumam surgir no verão e outono e podem ser confundidos com outros cogumelos comestíveis. No entanto, se consumidos, eles podem causar danos severos ao fígado e rim, levando à morte. Apenas 50g de Amanita phalloides é suficiente para provocar a morte de um ser humano adulto.